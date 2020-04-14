BİST96.3990EURO7,420,45USD6,770,06ALTIN374,150,31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberler: Resmi Gazete'de yayınlandı! Ücretsiz olacak...
    ABONE OL
    14.04.2020 - 08:09 |

    Son dakika haberler: Resmi Gazete'de yayınlandı! Ücretsiz olacak...

    Son dakika haberlere göre, corona virüse yakalanan tüm vatandaşların tedavisi sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmadan ücretsiz bir şekilde sağlanacak.

    Son dakika haberler: Resmi Gazete'de yayınlandı! Ücretsiz olacak...

    Cumhurbaşkanlığ'ının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen corona virüs (COVID-19) hastalığı ile mücadele kapsamında, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm kişiler, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek dağıtımı yapılacak olan söz konusu hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü kişisel koruyucu ekipmandan, hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin sair ekipmandan, hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlardan, sosyal güvencesine bakılmaksızın ücretsiz olarak yararlanılacak.

    Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak doğabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkili olacak.

    Karar, 1/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

    Milliyet'te Gündem (14 Nisan 2020)İşte Türkiye ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Af yasası - ceza indirimi 2020 son dakika yeni gelişme! İnfaz teklifi onaylandı! Af yasası kimleri kapsıyor?

    Af yasası - ceza indirimi 2020 son dakika yeni gelişme! İnfaz teklifi onaylandı! Af yasası kimleri kapsıyor?

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    BİM aktüel katalog yayınlandı! (14 Nisan - 17 Nisan) BİM çalışma saatleri kaç?

    BİM aktüel katalog yayınlandı! (14 Nisan - 17 Nisan) BİM çalışma saatleri kaç?

    Sıradaki Haber