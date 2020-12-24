Restoranlara destek yağdırdı

Türkiye’de internetten yemek siparişinde en büyük oyuncu Yemeksepeti. Türkiye’nin ilk online yemek sipariş sitesi. 2001 yılında kuruldu. Bugün itibarıyla 70 ilde, 35 binin üzerinde üye restoranla 19 milyon kullanıcısına hizmet veriyor.

Bu zorlu süreçte iş ortağı restoranlarıyla birlikte kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. Yemeksepeti, 70 ilde restoranların işlerine devam edebilmesini sağlamak ve finansal olarak ayakta kalmalarını desteklemek adına birçok paket ve kampanyayı da hayata geçiriyor.

Emeğe saygı

Emeksepeti bunlardan biri. Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü mart ayından itibaren destek çalışmalarına başlayan Yemeksepeti, ‘Emeksepeti’ adıyla yayınladığı reklam filminde restoranların ve çalışanlarının ortaya koyduğu emeği vurgulayarak yanlarında olduğunu duyurdu. Yemeksepeti bu kampanya ile tüm Türkiye’ye “Biz onların hep yemeklerini konuştuk. Şimdi de gelin emeklerini konuşalım. Hepsinin emeklerine sağlık. Dışarıda tekrar buluşana kadar, burası artık Emek Sepeti” diye seslendi ve restoranlara teşekkür etti.

20 milyon TL paket

İkinci olarak 20 milyon TL’lik destek paketi açıkladı. 35 binin üzerinde üye restoran ile 19 milyon kullanıcısına hizmet veren Yemeksepeti, yeni kısıtlamalarla birlikte sadece paket servis ve Gel-Al siparişlerle müşterilerine hizmet verebilen restoranların bu zorlu dönemde finansal yüklerini bir nebze olsun hafifletebilmek hedefiyle 20 milyon TL’lik Destek Paketi’ni açıkladı. Paket dahilinde Yemeksepeti, restoranlara ayda bir yaptığı ödemeleri sıklaştırarak 15 günde bir olacak şekilde güncelledi ve kısıtlama dönemi boyunca listeleme ücretini de kaldırdı. Kullanıcıların siparişlerini Yemeksepeti üzerinden oluşturup, yemeklerini restorandan kendilerinin teslim aldığı Gel-Al sipariş seçeneğini de bu dönemde 0 komisyon ile devreye alan Yemeksepeti, bu yeni uygulama ile restoranlara ‘0’ maliyetli bir gelir kalemi yaratmayı hedefliyor. Tüm bunlara ek olarak Yemeksepeti’ndeki Cüzdan uygulaması kullanılarak verilen siparişlerden de bu dönemde komisyon ücreti alınmıyor.

İndirim yağmuru kampanyası

Sadece birlikte çalıştığı restoranlar için değil tüm sektör için elini taşın altına koyan Yemeksepeti, sektör örgütlerinin geliştireceği projeler için de 2 milyon TL’lik bir fon ayırdı. İndirim yağmuru kampanyasını başlattı. Dışarıdan verilen yemek siparişini daha cazip hale getiriyor. Kampanyaya katılan 4 binden fazla restorana Yemeksepeti tarafından geniş çaplı bir pazarlama desteği sağlanıyor. Yemeksepeti kullanıcıları da yüzde 25’ten başlayıp yüzde 50’ye varan indirimlerle sipariş verebiliyor.