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    HaberlerEkonomi Haberleri Rezerv 91.8 milyar dolara yükseldi
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    14.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Rezerv 91.8 milyar dolara yükseldi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 579 milyon dolar artarak 91 milyar 824 milyon dolara yükseldi.

    Rezerv 91.8 milyar dolara yükseldi

    TCMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 7 Ağustos’ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 79 milyon dolar azalışla 46 milyar 594 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 30 Temmuz’da 46 milyar 673 milyon dolar seviyesindeydi.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 658 milyon dolar artışla 43 milyar 572 milyon dolardan 45 milyar 230 milyon dolara yükseldi.

    Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 579 milyon dolar artışla 90 milyar 245 milyon dolardan 91 milyar 824 milyon dolara çıktı.

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