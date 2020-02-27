‘Risk göz ardı edilmemeli’

“Koronavirüsün Türkiye’yi olumlu etkileyeceği ifade edilse de risklerinin göz ardı edilmemesi gerekir. Tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların Çin’le sıkı bağları olan otomotiv, makine, kimya, plastik, demir çelik, elektrik ve elektronik gibi sektörlerimizin ara malı ve yatırım malı ithalatında sıkıntılar yaratabileceği açık. Dünyada önemli bir endişe havası yaratan salgını, kısa vadeli bir anlayışla avantaja çevirme yaklaşımını da doğru bulmuyoruz.”