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    27.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Risk göz ardı edilmemeli’

    İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgınının dünyayı yeni bir bilinmezliğe sürüklediğine dikkat çekerek, “Virüsün global ekonomiyi yıpratacağı görülüyor, çok boyutlu bir tehdit. Birçok sektörde tedarik sıkıntısı yaşanabilir” dedi. İSO’nun aylık meclis toplantısında konuşan Bahçıvan, şunları söyledi:

    ‘Risk göz ardı edilmemeli’

     

    “Koronavirüsün Türkiye’yi olumlu etkileyeceği ifade edilse de risklerinin göz ardı edilmemesi gerekir. Tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların Çin’le sıkı bağları olan otomotiv, makine, kimya, plastik, demir çelik, elektrik ve elektronik gibi sektörlerimizin ara malı ve yatırım malı ithalatında sıkıntılar yaratabileceği açık. Dünyada önemli bir endişe havası yaratan salgını, kısa vadeli bir anlayışla avantaja çevirme yaklaşımını da doğru bulmuyoruz.”

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