Rize, Karadeniz somonu ihracatını artırdı

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Rize'den geçen yıl 7 ülkeye 6 bin 926 ton Karadeniz somonu ihraç edildi, ihracattan da 32 milyon 654 bin 674 dolar gelir sağlandı.

Buna göre 2020'de ihracat, 3 bin 665 ton Karadeniz somonu karşılığı 21 milyon 38 bin 120 dolar kazanç elde edilen 2019'a göre miktarda yüzde 89, değerde yüzde 55 arttı.

Karadeniz somonu dış satımında 30 milyon 656 bin 44 dolarla Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye 6 bin 359 tonluk ihracat gerçekleştirildi.

Kentten önceki yıl ise Rusya'ya 3 bin 595 ton Karadeniz somonu ihraç edilerek 20 milyon 670 bin 358 dolar kazanılmıştı. Böylece, Rusya'ya gerçekleştirilen ihracatta da önceki yıla oranla miktarda yüzde 77, değerde yüzde 48 artış sağlandı.

Rize'den 2019'da Rusya ve Gürcistan'a Karadeniz somonu ihraç edilirken, 2020'de bu ülkelerin yanı sıra Polonya, Fransa, Hollanda, Beyaz Rusya ve Kazakistan'a da Karadeniz somonu satışı yapıldı.

"İhracatın yüzde 92'si Rusya Federasyonu'na gerçekleştirildi"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Rize'nin 2020'de Karadeniz somonu ihracatını rekor düzeyde bir artışla kapattığını söyledi.

İhracatın yüzde 92'sinin Rusya Federasyonu'na gerçekleştirildiğine işaret eden Kalyoncu, Karadeniz somonunun son yıllarda bölgenin önemli ihraç ürünleri arasında yer aldığını, son 5 yılda da çok önemli çıkış yaparak, ihracatını yüzde 100'lere yakın düzeyde artırma başarısı gösterdiğini belirtti.

Kalyoncu, Karadeniz somonunun tamamen bölgede üretilerek, bölgenin istihdam ve gayrisafi hasılasına katkı yaptığını kaydederek, Fındıklı ilçesinde kurulan modern tesiste 500'e yakın yöre insanına istihdam sağlandığını ifade etti.