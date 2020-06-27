Robotla hasat sele erken uyarı

Son dönemde Türkiye’de meydana gelen doğal afetler tarım arazilerine zarar verirken, akıllı tarım teknolojilerini de gündeme getirdi. Erken uyarı teknolojileri çiftçileri doğal afet ve su baskınlarına karşı korurken, hasat yapan robot, drone’la ilaçlama gibi teknolojiler de kullanılmaya başlandı.

Türkiye’de bu alandaki önemli girişimlerden olan Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri’nin kurucusu Tülin Akın, çiftçilerin meteorolojik şartlardan ve piyasa dalgalanmalarından en çok etkilenen sektörlerden olduğunu anımsattı. Doğal afetler ve su baskınlarında çiftçilerin erken uyarı sistemlerini kullanabileceğini kaydeden Akın, “Erken uyarı sistemleri bu konuda oldukça yeterli ve meteorolojik verilerin yerel olarak ileri zamanlı tahmin başarıları çok yüksek. Ancak bu verilerin nitelikli bilgi ile desteklenmesi gerekiyor. Yani erken uyarı sisteminden gelen ‘havaların çok ısınacağı’ uyarısını arazimizdeki bitkimizin yetişme durumuna göre hızla anlamlandırarak bitkimizi stresten koruyacak önlemler almalıyız. Teknoloji ile nitelikli bilgi yan yana gelmeden başarı sağlamak çok mümkün değil” dedi.

Verim daha artar

Akın, Türkiye’de öncelikle erken uyarı ve çiftçileri üretimleri sırasında yönlendirecek tarımsal karar destek sistemlerine ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Ayrıca savunma sanayinde gerçekleştirdiğimiz İnsansız Hava Aracı (İHA) başarısını tarım amaçlı insansız araçlarda da gerçekleştirmeliyiz. Hayvancılıkta sürü yönetim sistemlerinin kullanımının gelişimi işletmelerin karlılığını artırıyor. Büyük çiftliklerin kullandığı tarımsal teknoloji çözümlerini erişilebilir fiyata küçük aile çiftçilerine sunmaya çalışıyoruı” ifadelerini kullandı.

Tülin Akın, Türkiye’de en çok kullanılan tarım teknolojileriyle ilgili de şu bilgileri verdi: “Drone’lardan otonom cihaz ve robotlara, erken uyarı karar destek sistemlerine, uzaktan algılama ve müdahele ekipmanlarından yapay zeka teknolojilerine kadar tüm sektörlerde kullanılan teknolojilerin benzerleri tarımsal üretim ve gıda zincirinde kullanılmaya başlandı. Drone ile ilaçlama ya da robotla hasat yapmak çiftçilere imkansız ya da çılgınca gelmiyor. Birkaç yıl içinde erişilebilir fiyatlı robotları tarlalarda göremezsek çalışacak insan bulmakta güçlük çekeceğimizi söyleyebilirim.”

Hayvana ve ürüne takip

Türkiye’de kullanılabilecek durumda olan tarım teknolojileri ise şu şekilde:

- Tarımsal izleme ve çiftçi karar destek sistemi

- Akıllı mera sistemi

- Hayvan izleme, pedometreler

- Meteoroloji istasyonu ve erken uyarı sistemi

- Sera sensörleri

- Arıcılık takibi

- Tarımsal üretimde yakın alan iletişimi(NFC)

- Yapay zeka destekli akıllı sulama otomasyonu

- Kuyu ve su tankları otomasyonu

- Mini kümes otomasyonu

Önemi anlaşıldı

Pandemi döneminde gıdanın ve tarımsal üretimin stratejik öneminin ortaya çıktığına da dikkat çeken Tülin Akın, “Ülkelerin güvenilir gıda ihtiyacı ve gıda güvenliği, tarımsal üretimin teknoloji ile desteklenmesi ile mümkün olabilir.

Tarımsal üretimin ve gıda tedarik zincirinin her aşamasında, teknoloji kullanımı çok önem kazanıyor. Tarımsal üretimde verimlilik artışı kadar, hasat ve sonrası kayıplarını ve üretimde fireleri de düşürmek zorundayız. Bu nedenle akıllı tarım teknolojilerinin kısa vadede yaygınlaşacağını düşünüyorum” dedi.