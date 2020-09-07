Roketsan, gençlerin yanında

Roketsan’ın, TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK SAGE ortak çalışmasıyla sponsorluğunu üstlendiği yarışmanın 4’üncü gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci yarışları izleyip, gençlerle sohbet etti. 1 Eylül’de başlayan yarışma 13 Eylül’e kadar devam edecek. Yarışma için başvuran 516 takım arasından ön değerlendirme süreçlerini geçen 82 takım alçak, ortak ve yüksek irtifa olmak üzere üç ayrı kategoride kıyasıya mücadele etti. Lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan takımlardan, katıldıkları alçak, orta ya da yüksek irtifa kategorilerinden birinde 4 kg ve üstü yük taşıyan bir roket tasarlayıp üretmeleri ve fırlatmaya hazır hâle getirmeleri isteniyor. Bakan Varank, “Bu yarışmalarla gençlerimizin heyecanını diri tutmaya devam edeceğiz” dedi.