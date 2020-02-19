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    HaberlerEkonomi Haberleri Rosneft'in net karı 2019'da yüzde 29 arttı
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    19.02.2020 - 12:44 | | AA

    Rosneft'in net karı 2019'da yüzde 29 arttı

    Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in net karı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 29 artarak 708 milyar rubleye yükseldi.

    Rosneft'in net karı 2019'da yüzde 29 arttı

     

    Rosneft'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin net karı geçen yılın son çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 158 milyar rubleye ulaştı.

    Şirketin net karı geçen yıl ise bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla yaklaşık 708 milyar rubleye (11,1 milyar dolar) çıktı. Söz konusu dönemde şirket gelirleri de yüzde 5,3 artışla 8,67 trilyon ruble (yaklaşık 136 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti.

    Petrol üretim hacmi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile devam eden anlaşma nedeniyle, geçen yıl değişmeyerek günlük 4,67 milyon varil olurken, doğal gaz üretimi yüzde 0,5 azalarak yaklaşık 67 milyar metrekübe geriledi.

    Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in net karı, 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 150 artarak 549 milyar rubleye yükselmişti.

    Dünyanın en büyük petrol şirketleri arasında yer alan Rosneft, küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 5'ini gerçekleştiriyor.

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