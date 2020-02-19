‘Ruh özgürlüğü için doğaya sür’

Motosiklet kültürünün olmazsa olmazıdır doğaya çıkmak. İnsanın içinde var olan keşfetme duygusunun doğurduğu seyahatler yerkürenin tüm renklerini görme fırsatı verir. Yakında çıkmayı planladığı dünya seyahati için hazırlanan Erkin Yeşil, iki tekerle doğaya çıkmanın verdiği mutluluğu anlattı.

4 tekerlekli araçların aksine yolu bitirmek yerine yolu keşfetmek amaçlı sürüş imkanı veren motosiklet, pek çok seyyah tarafından tercih ediliyor. Türkiye’de motosikletli seyyah denilince ilk akla gelenlerden Erkin Yeşil, doğada motosikletiyle olmanın kendisini yenilediğini söyledi. Erkin Yeşil, Deneme Tahtası adlı markasıyla doğa ve güvenli sürüş bilincindeki motosikletlileri bir araya getirmeyi amaçladığını vurguluyor.



Motosiklet kültür getirir



Yeşil, “ Motosiklet kullanmak insanın zihnine sakinlik, hayatına kolaylık, ruhuna özgürlük, yaşamına heyecan katar. Motosikletinle uzun yolculuklara çıkarsan yaşayacağın maceralar sana farklı kültürler, güzel insanlar ve sürprizler sunar. Böylelikle öngörülü olmayı, az eşyayla yetinmeyi, doğanın gücünü hissetmeyi ve problemleri pratik yollarla çözmeyi öğrenirsin” dedi.Yeşil, amatör seyyahlar için şunları söyledi.



1 Gerçekçi bir plan yap



Rota, süre, hava durumu, yol şartları, konaklama ve bütçe planlaması yaparken dersini iyi çalışmalısın. Plansız gezmek özgürlük değil gereksiz risk almaktır.

2 Yol arkadaşı

Tek başına yola çıkmanın en büyük avantajı karar almada kolay hareket etme esnekliğidir. Güvendiğin tecrübeli bir yol arkadaşının olması ise kararlarda daha gerçekçi hareket etmeni sağlar, güven verir. Ama yola çıkmadan önce özellikle yolculuğun bütçesi ve konaklama tarzını yol arkadaşınla konuşmalısın.



3 Gerekli malzemelerin listesin



Evraklar, kişisel malzemeler, ilaçlar, motosiklet ve yedek malzemeler, elektronik ve kamp malzemeleri. Bazen hiç tahmin etmediğin yerlerde kalmak zorunda kalabilirsin. Kamp planlamasan bile uyku tulumu taşımak, konfor hijyen bakımından işe yarayacaktır.



4 Motosikletini hazırla



Rotaya uygun bir motosiklet seçimi yapmalısın. Motosikletin bakımlarını eksiksiz ve yolun zorluğuna göre lastik tercihi yapmalısın. Yolun uzunluğu ve gidilecek bölgenin ıssızlığı göz önünde bulundurarak yedek benzin bidonu ve yağ taşıman gerekebilir.



5 Yola çıkmaya kendini hazırla



Konsantrasyon, yola çıkmadan önce çok önemlidir. Yol süresince uykunu iyi almalı, yeterince beslenmeli ve sık sık su molası vermelisin. Günlük 500 km den fazla sürmemek, hava kararmadan ulaşmak ertesi günkü sürüşün için de dinç kalmanı sağlar.



6 Kıyafet konusu



Motosiklet kıyafetlerini (kask, ceket, pantolon, bot, eldiven) hava şartlarını göz önünde bulundurarak seçmelisin. Nefes alabilir kıyafetler seçmeli ve terlememek için kat kat giyinmeyi tercih etmeliyiz. Mümkün olduğu kadar görünür malzemeler seçmelisin.



Mutlaka gidin



Deneyimli motosikletçi yeşil, Türkiye içinde en sevdiği motosiklet rotasının Erzincan Kemaliye ile Sivas Divriği arasında olduğunu belirtti. Dünyanın en zorlu yollarından birisi kabul edilen Taş Yolu’nun hikayesini yaşayarak öğrenmek gerektiğini vurgulayan Yeşil, “İki tarafındaki 400-500 metrelik sarp kayalık yamaçlar, ardından Karanlık Kanyon macera tutkunu motosikletçileri çok etkileyecektir” dedi. Youtube/denemetahtasi kanalında ve www.erkinyesil.com bloğunda bulabilirsiniz.