BİST119.2430,09EURO6,620,02USD5,990,01ALTIN303,27-0,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Rus ekonomisi 2019'da yüzde 1,3 büyüdü
    ABONE OL
    03.02.2020 - 18:01 | | AA

    Rus ekonomisi 2019'da yüzde 1,3 büyüdü

    Rus ekonomisinin, öncü tahminlere göre 2019’da bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,3 büyüdüğü bildirildi.

    Rus ekonomisi 2019'da yüzde 1,3 büyüdü

    Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan öncü tahminlere göre, Rus ekonomisi 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 1,3 büyüyerek 109 trilyon rubleye ulaştı.

    Böylelikle, Rus ekonomisi yüzde 2,5 büyüdüğü 2018’in ardından büyüme hızını yavaşlatırken, ülke ekonomisinde 2019’daki en hızlı büyüme yüzde ile 9,7 finans ve sigorta, yüzde 3,2 ile otelcilik ve yüzde 2,7 ile madencilik sektörlerinde yaşandı.

    Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Rus ekonomisinde büyümenin geçen yıl yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulunmuştu. Yaptırımlar ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ülke ekonomisi 2017’de yüzde 1,6 büyümüştü.

    Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 1,8 düzeyinde büyümesi bekleniyor.

    Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    3 Şubat On Numara CANLI sonuçları AÇIKLANDI 2020 - On Numara çekiliş sonucu SORGULAMA ekranı! Büyük ikramiye...

    3 Şubat On Numara CANLI sonuçları AÇIKLANDI 2020 - On Numara çekiliş sonucu SORGULAMA ekranı! Büyük ikramiye...

    Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

    Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

    Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

    Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

    Bakan'dan EYT açıklaması

    Bakan'dan EYT açıklaması

    Sıradaki Haber