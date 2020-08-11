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    HaberlerEkonomi Haberleri Rus ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 8,5 küçüldü
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    11.08.2020 - 19:44 | | AA

    Rus ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 8,5 küçüldü

    Rus ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,5 küçüldü. Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan öncü verilere göre, yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle ülkede tarım dışında tüm ana sektörlerde küçülme yaşandı.

    Rus ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 8,5 küçüldü

     

    Ülkede Kovid-19 salgınından ikinci çeyrekte en çok etkilenen sektörler, emtia, perakende, ulaşım ve hizmet olurken, Rus ekonomisi de yüzde 8,5 küçülme kaydetti.

    Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığınca bir süre önce yayınlanan raporda, ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 9,6 küçüleceği öngörüsünde bulunulmuştu.

    Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ila 5,5 arasında küçülmesi bekleniyor.

    Rus ekonomisi geçen yıl yüzde 1,3 büyümüştü.

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