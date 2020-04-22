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    HaberlerEkonomi Haberleri Rus hükümeti Sberbank'ın yüzde 50 hissesini satın aldı
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    22.04.2020 - 14:48 | | AA

    Rus hükümeti Sberbank'ın yüzde 50 hissesini satın aldı

    Rus hükümeti, ülkenin en büyük bankası Sberbank'ın yüzde 50 hissesini Merkez Bankasından satın aldı.

    Rus hükümeti Sberbank'ın yüzde 50 hissesini satın aldı

    Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus hükümeti ve Merkez Bankası arasında Sberbank'ın hisselerinin satın alınmasıyla ilgili sürecin tamamlandığı bildirildi.

    Sberbank'ın yüzde 50 hissesinin Merkez Bankasından 2,14 trilyon ruble (yaklaşık 29 milyar dolar) karşılığında satın alındığı kaydedilen açıklamada, tutarın, Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndan karşılandığı belirtildi.

    Açıklamada, Sberbank'ın yüzde 1 hissesinin Merkez Bankasında geçici süreliğine kalacağı aktarıldı.

    Fabrikadaki halaylı doğum günü partisine ceza yağdıBir tekstil fabrikasında işçiler patronlarının doğum günü kutlamak için fabrika içinde halaylı parti düzenledi. Halaylı doğum günü partisinin fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşılınca fabrika yönetimi ve işçilere hakkında işlem başlatılarak jandarma ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.
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