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    HaberlerEkonomi Haberleri Rus milyarderler salgından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
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    28.05.2020 - 13:00 | | DHA

    Rus milyarderler salgından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor

    Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgınının yayılma hızında dünyada ilk üçte olan Rusya’da zenginler özel jetlerle ülkeyi terk etmeye başladığı ifade edildi. Rusya ile Avrupa ülkeleri arasındaki özel jet seferlerinin sayısının mayıs ayında 61’den 107’ye yükseldiği belirtildi.

    Rus milyarderler salgından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor

    ünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgınının yayılma hızında dünyada ilk üçte olan Rusya’da Rus milyarderler ülkeden kaçmaya başladığı belirtildi. Jet Partners adlı özel jet kiralama şirketinin yetkilisi Margarita Lomakinaya, zengin Rusların koronavirüs vaka sayısının daha az olduğu ülkelere gittiğini söyledi. Lomakinaya, öncelikle Marbella, Girona, Malaga, Zaragoz gibi İspanya sahillerinin tercih edildiğini belirterek, “İnsanlar özel rezidanslarında kendilerini daha güvende hissediyorlar” dedi.

    “MOSKOVA’DA PSİKOLOJİLERİ BOZULDU”

    JETVIP şirketinin sahibi Aleksandr Osit ise, “İnsanlar izolasyonda sıkıldı. Moskova’da çok büyük daireleri olsa bile, psikolojik nedenlerden dolayı bu durumdan kurtulmak istiyorlar. Bazı müşterilerimiz ise, çocuklarını okulların açılmaya başladığı Avrupa ülkelerine götürüyorlar” diye konuştu. Rus zenginlerin konut, oturum izni ve vatandaşlık sahibi oldukları İngiltere ve Güney Kıbrıs gibi ülkelere de salgın döneminde özel jetleriyle gittikleri belirtiliyor.

    UÇUŞ FİYATLARI 16 BİN EURO’DAN BAŞLIYOR

    Rusya salgın önlemleri kapsamında 27 Mart’tan itibaren uluslararası uçak seferlerini durdururken, özel jetlerle ise ülkeden çıkılabiliyor. En fazla 13 kişilik olan lüks jetlerin tek yön uçuş fiyatı 16 bin ila 25 bin euro arasında değişiyor. Sirius Aero şirketi yetkilileri, yakıt fiyatlarının ucuzlaması ve rekabetin artması nedeniyle, özel jet uçuş fiyatlarının son aylarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20-30 geriledİği bilgisini verdi.

    RUSYA’DA SON DURUM

    Rusya bugün ABD ve Brezilya’dan sonra koronavirüs vaka sayısının en fazla olduğu üçüncü ülke. 28 Mayıs itibarıyla ülkede vaka sayısı 379 bin 51'e, can kaybı 4 bin 142'ye yükseldi.

    İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu! İşte İstanbul’da Cuma namazı kılınacak olan camilerİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Mayıs Cuma günü “Cuma Namazı” kılınacak camii, mescit ve diğer açık alanların duyurusunu özel bir video ile paylaştı. İstanbul’da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii’nde Cuma namazı kılınabilecek.
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