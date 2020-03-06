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    HaberlerEkonomi Haberleri Rus piyasalarında düşüş devam ediyor
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    06.03.2020 - 14:09 | | AA

    Rus piyasalarında düşüş devam ediyor

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve petrol fiyatlarında devam eden aşağı yönlü baskı nedeniyle Rus rublesi ve borsasındaki düşüş haftanın son gününde de devam ediyor.

    Rus piyasalarında düşüş devam ediyor

    Koronavirüs salgınının artarak yayılmaya devam etmesi ve petrol fiyatlarında kayıpların artmasıyla Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,86 değer kaybederek Ocak 2019’dan bu yana ilk defa 68 seviyesine, avro karşısında da yüzde 0,4 düşerek 77'ye geriledi.

    Moskova Borsası (MICEX) günün ilk yarısında yüzde 4,3 değer kaybederek 2695 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 6,6'nın üzerinde azalarak 1250 puana kadar geriledi.

    Analistler, koronavirüs salgınına dair endişelerin artması üzerine yatırımcıların risk iştahının azaldığına işaret etti.

    Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) önerdiği 1,5 milyon varillik ek kesintilere, özellikle Rusya'nın sıcak bakmaması nedeniyle petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskı da Rus piyasalarında etkili oluyor.

    Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 48 doların altına inerek son 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu ara erteleyelim!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından cemaate "Malum dünyada bir korona virüs salgını var. Bu salgın nedeniyle öpüşme tokalaşma çok önemli bir münasebettir. Bu aralar bu sarılmaları öpüşmeleri erteleyelim. Bunu da ben sizden istirham etmiş olayım. Bir şeyi yapalım derken diğerini kaybetmeyelim. Önemli olan gönlümüzden, kalbimizden geçendir" diyerek seslendi.
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