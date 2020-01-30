Rus turistler Çin yerine Türkiye’yi tercih ediyor

Çinli turistlerin çok büyük bir kısmını getiren Dorak Holding’den yapılan açıklamada, “Cuma günü itibariyle Çin’den gelen turistlerin iptalleri arttı. Çin hükümeti tarafından önce 3 şehirde olan uçak iptalleri şu anda 17 şehre ulaştı. Şu anda Türkiye’de bulunan gruplarımız, havayollarındaki termal kamera taramalarından geçiyor” denildi.



Çin’den özellikle eğitim, kültür ve resmi ziyaret kapsamında üst segment turist getiren ve ülkeye bu kapsamda turist gönderen Ligarba Turizm de karşılıklı olarak iptallerin devam ettiğini belirtti. Genel Müdür İrfan Karslı, “Çin’den gelişler durma noktasında. Şubat başına kadar Çin’de yeni yıl bayramı nedeniyle Tükiye’ye gelişler fazla olurdu. Mart ve nisanda Türkiye’den gidişler yoğun olurdu, Çin’de fuarlar zamanı. Ancak durma noktasında diyebiliriz. Kısa vadede çözüm bulunacağına inanıyoruz” diye konuştu.



Çinlilerin bir diğer önemli seyahat noktası olan Pamukkale’de ise şimdilik etkilenme sınırlı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Pamukkale Bölge Temsil Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, uçakların sefer iptalleri nedeniyle bir azalma olduğunu, bölgedeki bu sınırlı etki ile gelecek günlerdeki gelişmelerin takip edildiğini aktardı.



Çin’den vazgeçtiler



Rus turistlerin, koronavirüs salgını nedeniyle tatil planlarında Çin yerine Türkiye ve İtalya gibi ülkeleri tercih etmeye başladığı bildirildi. Rusya Tur Operatörleri Birliği’nden (ATOR) yapılan açıklamada, tatil planlarındaki değişiklikle, özellikle Türkiye ve İtalya gibi ülkelerin tercih edildiği belirtildi.