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    HaberlerEkonomi Haberleri Rus turistler, tatil için Çin yerine Türkiye'yi tercih etmeye başladı
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    29.01.2020 - 11:25 | | AA

    Rus turistler, tatil için Çin yerine Türkiye'yi tercih etmeye başladı

    Rus turistlerin, koronavirüs salgını nedeniyle tatil planlarında Çin yerine Türkiye ve İtalya gibi ülkeleri tercih etmeye başladığı bildirildi.

    Rus turistler, tatil için Çin yerine Türkiye'yi tercih etmeye başladı

     

    Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamada, Rusya'da vatandaşların Çin'de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle bu ülkedeki tatil planlarında değişikliğe gittiği belirtildi.

    Türkiye ve İtalya gibi ülkelerin, Rus vatandaşlarının Çin yerine en çok tercih ettiği tatil noktalarından olduğuna işaret edilen açıklamada, Tayland, Vietnam, Küba ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) tercih edilen diğer ülkeler arasında yer aldığı bildirildi.

    Rus tur operatörleri, Çin'deki Hainan adalarına yönelik tur satışlarını 25 Ocak'ta durdurmuştu.

    Öte yandan, BAE Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiği belirtilmişti.

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