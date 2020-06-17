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    HaberlerEkonomi Haberleri Rus turizm ajansı Türkiye'den "resmi teyit" bekliyor
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    17.06.2020 - 14:16 | | AA

    Rus turizm ajansı Türkiye'den "resmi teyit" bekliyor

    Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova, Türkiye’nin temmuz ayında Rusya’dan turist alabileceğine yönelik resmi bir teyit almadıklarını belirterek, “Haziranda Rus turistlerin Türkiye’ye gitmesi mümkün değil. Sonrası için duruma bakıp karar alacağız.” dedi.

    Rus turizm ajansı Türkiye'den "resmi teyit" bekliyor

    Doguzova, RBK kanalına verdiği mülakatta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını doğrultusunda Rus turizm sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu.

    Kovid-19 nedeniyle Rus turizm sektöründe yaşanan kayıpları 2021’in sonuna kadar telafi etmeye çalıştıklarına işaret eden Doguzova, “Çok hızlı bir büyüme sürecine girmemiz ve bazı standart olmayan kararlar almamamız gerekiyor.” dedi.

    Rus yetkililerin, Rusların yurt dışına çıkışlarına yönelik kısıtlamalar koymayacaklarını vurgulayan Doguzova, “Mevcut tedbirler tümüyle salgından korunmaya ilişkin. Vatandaşların yurt dışına çıkmalarına yönelik yapay engeller olmayacak.” dedi.

    Rus turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkelerin başında gelen Türkiye’ye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Doguzova, şunları kaydetti:

    “Türkiye’nin temmuz ayında Rusya’dan turist alabileceğine, böyle bir takvime yönelik Türk makamlarından resmi bir teyit almadık. Haziranda Rus turistlerin Türkiye’ye gitmesi mümkün değil. Şu anda biz vatandaşları göndermeye hazır olsak bile Türkiye almaya hazır değil. Sonrası için duruma bakıp karar alacağız.”

    Rus haber ajansı TASS’ın havacılık sektörü yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Rusya’nın 15 Temmuz itibarıyla 15 ülkeye uluslararası uçuşları tekrar başlatmayı planladığı bildirilmişti. Söz konusu ülkelerin arasında Türkiye’nin de bulunduğu öne sürülmüştü. 

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