Rus turizm sektöründe "Türkiye" sevinci

Rus turizm sektörü yetkilileri, AA muhabirine, Türkiye ile Rusya arasında 1 Ağustos'ta, önce İstanbul ve Ankara, 10 Ağustos'tan itibaren de Antalya, Dalaman ve Bodrum arasında tarifeli ve charter uçuşların başlayacak olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin önde gelen turizm şirketlerinden TEZ TOUR'un Basın Sözcüsü Svetlana Baranova, çok sayıda turistin Türkiye ile Rusya arasında sınırların açılmasını sabırsızlıkla beklediğini ifade ederek, "Türkiye istikametinde ertelenmiş büyük bir talep vardı. Türkiye'deki tatil turlarına yönelik ağustos tarihleri için yüksek bir talep bekliyoruz." dedi.

Yaz sezonunda Türkiye için Moskova ve Rusya'nın bölge şehirlerinden hem tarifeli hem de charter uçuşlar planladıklarını aktaran Baranova, "Rus hükümetinin uçuşların başlayacağını açıkladığı Moskova, St. Petersburg ve Rostov üzerinden de uçuşlar olacak. Uçuşların kısıtlanması nedeniyle ziyaretlerini ertelemek zorunda kalan müşteriler, tur tarihlerini yaz, güz ve 2021'e ertelemişlerdi." diye konuştu.

"Türkiye aramaları 5 kat arttı"

Rusya'nın en popüler bilet sitelerinden Tutu.ru'dan Halka İlişkiler Uzmanı Yekaterina Saharova da "Türkiye, Rus tatilcilerin sınırların açılmasını uzun süre beklediği bir ülke konumundadır. Tutu.ru'nun analistlerine göre, 24 Temmuz saat 14.00 itibarıyla Türkiye biletine yönelik aramalar 5 kat artmış durumda." ifadelerini kullandı.

Saharova, "Sınırların en çok hangi ülke ile açılmasını bekliyorsunuz?" sorusunun yönetildiği bir anketin sonuçlarını paylaşırken, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Tayland ve Mısır gibi 20 ülkenin bulunduğu listede Türkiye'nin, oyların yüzde 20'sini alarak açık ara birinci olduğunu söyledi.

Rus tatil planlama servisi OneTwoTrip'in Basın Sözcüsü Elena Şelehova ise Rusya ile Türkiye arasında hava yolu ulaşımının açılmasının, turizm sektörü için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bazı tatilcilerin Rusya'daki bölgelerde tatil yaptıklarını belirten Şelehova, "Ancak çok sayıda tatilci de Türkiye dahil olmak üzere yurt dışı tatil noktalarının açılmasını bekliyordu. Türkiye, Rus gezginler için her zaman popüler bir nokta olmuştur." diye konuştu.

Şirket verilerine göre, geçen yılın ağustos ayında Türkiye'nin, Ruslar nezdinde en çok talep gören 5'inci ülke olduğunu aktaran Şelehova, "Eylülde ise bu talep daha da artmıştı ve Türkiye 3'üncü sıraya tırmanmıştı." dedi.

Şelehova, Rusların Türkiye'de genellikle eylül-ekim aylarında, "kadife sezonu" olarak adlandırılan dönemde tatil yaptıklarını hatırlatarak, uçuşların başlamasından sonra talebin artacağını söyledi.

İlk uçuşlar 1 Ağustos'ta

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos’ta başlayacağını belirterek, "Rusya'dan uçuşlar 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara'ya, 10 Ağustos itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yapılmaya başlanacak." ifadesini kullanmıştı.

Rusya Federal Havacılık Kurumu da (Rosaviatsiya) ülkede tekrar başlatılan hava yolu seferlerinin, tarifeli uçuşların yanı sıra charter uçuşlarını da kapsayacağını duyurmuştu.

Geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle Türkiye, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.