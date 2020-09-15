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    HaberlerEkonomi Haberleri Ruslar 7 milyonluk rekoru egale edecek
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    15.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ruslar 7 milyonluk rekoru egale edecek

    Rus turistlerin Türkiye’de tatile yönelik talebinin sonbahar döneminde artarak devam etmesi bekleniyor.

    Ruslar 7 milyonluk rekoru egale edecek

    Rus Tur Operatörleri Birliği’nden (ATOR) yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de uygulamaya koyulan bazı tedbirlerin, Rus turistlerin Türkiye’de tatil talebini etkilemediğine işaret edildi. Türkiye’nin bu yıl yurt dışı tatilinde lider ülke olacağının vurgulandığı açıklamada, “Operatörlerden edinilen verilere göre, Rusya’dan Türkiye’ye turist akışı eylülde ağustosa kıyasla çok daha iyi olabilir. Salgında ikinci dalgaya ilişkin psikolojik eşik aşıldığında, turistler ekim ve kasımda Türkiye’de yazı yakalayacaktır” denildi.

    Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı.

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