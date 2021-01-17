Ruslar, Türk somonunu sevdi

Rusya Federasyonu, Vietnam ve Gürcistan en fazla Karadeniz somonu ihraç edilen ülkeler oldu.

Doğu Karadeniz’den geçen yıl Rusya’ya 10 bin 715 ton Karadeniz somonu ihraç edilerek, 49 milyon 992 bin 254 dolar gelir sağlandı. Bölgeden önceki yıl ise Rusya’ya 3 bin 595 ton Karadeniz somonu ihracatından 20 milyon 670 bin 358 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece, Rusya’ya geçen yıl yapılan Karadeniz somonu ihracatı önceki yıla oranla miktarda yüzde 198, değerde de yüzde 142 arttı. Rusya’yı 3 milyon 557 bin 687 dolarla Vietnam, 1 milyon 268 bin 721 dolarla Gürcistan takip etti.

DKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, “Karedeniz somonu Rusya pazarında marka haline geldi” dedi.