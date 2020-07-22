Rusların tatil valizleri hazır

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, Kovid-19 nedeniyle Rusların Antalya'ya hasret kaldığını aktaran Balcı, Rus turistlerin kente gelmek için sabırsızlandığını dile getirdi.

Balcı, "Şu anda uçuşların başlayacağı yönünde açıklamalar yapılıyor. Ruslar, valizlerini hazırladı, bekliyor. Bizler Türkiye'ye ve Antalya'ya çok alıştık, Antalya'yı yazlık ev olarak görüyoruz. Rusya'da herkes böyle düşünüyor" dedi.

İki yıldır Antalya'da yaşayan yerleşik Rus Anton Orlov da Rusya'da çok fazla kişinin Türkiye'ye gelmek istediğini ifade etti.