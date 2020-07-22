22.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Rusların tatil valizleri hazır
Antalya'da yaşayan yerleşik Ruslar, uçuşların başlamasıyla ülkelerinden çok sayıda kişinin tatil için yine Türkiye'ye geleceğini düşünüyor. İki ülke arasında uçuşların yeniden başlaması için atılan adımlar, Antalya'daki yerleşik Rusları sevindirdi.
Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, Kovid-19 nedeniyle Rusların Antalya'ya hasret kaldığını aktaran Balcı, Rus turistlerin kente gelmek için sabırsızlandığını dile getirdi.
Balcı, "Şu anda uçuşların başlayacağı yönünde açıklamalar yapılıyor. Ruslar, valizlerini hazırladı, bekliyor. Bizler Türkiye'ye ve Antalya'ya çok alıştık, Antalya'yı yazlık ev olarak görüyoruz. Rusya'da herkes böyle düşünüyor" dedi.
İki yıldır Antalya'da yaşayan yerleşik Rus Anton Orlov da Rusya'da çok fazla kişinin Türkiye'ye gelmek istediğini ifade etti.