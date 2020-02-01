BİST119.140-0,59EURO6,640,64USD5,990,16ALTIN305,620,86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Rusya domates ithalatını artırdı
    ABONE OL
    01.02.2020 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Rusya domates ithalatını artırdı

    Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye’den ithal edilen domateste kotanın 200 bin tona çıkarılmasına yönelik karar tasarısı hazırladı.

    Rusya domates ithalatını artırdı

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’den ithal edilen domateste kotanın 150 binden 200 bin tona çıkarılmasına yönelik karar tasarısının hazırlandığı bildirildi.

    Rusya, Mayıs 2019’da aldığı kararla Türkiye’den ithal edilen domateste kotayı 50 bin tondan 150 bine çıkarmıştı.

    Türkiye’den Rusya’ya yapılan domates ihracatı 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 186 artarak 86 milyon 53 bin dolara yükselmişti. 

    Vuhan'daki Türkler Ankara'ya böyle geldi: 16 bin kilometre...Milli Savunma Bakanlığı Vuhan'daki 42 yolcuyu Türkiye'ye getiren uçağın Ankara Etimesgut Havaalanı'na indiği anlara dair yeni görüntüler paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hangi hayvanlar bir iletişim olarak birbirlerinin yüzüne idrar yapar?

    Hangi hayvanlar bir iletişim olarak birbirlerinin yüzüne idrar yapar?

    42 bin liradan başlıyor!

    42 bin liradan başlıyor!

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    İstanbul'un riskli ilçeleri

    İstanbul'un riskli ilçeleri

    Sıradaki Haber