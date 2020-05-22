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    HaberlerEkonomi Haberleri Rusya ekonominin yüzde 5 daralmasını bekliyor
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    22.05.2020 - 07:59 |

    Rusya ekonominin yüzde 5 daralmasını bekliyor

    Rusya Ekonomi Bakanlığı 2020'de ekonominin yüzde 5 daralmasını bekliyor.

    Rusya ekonominin yüzde 5 daralmasını bekliyor

    Rusya Ekonomi Bakanlığı, koronavirüs salgını ve düşük petrol fiyatlarının etkisi ile Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralacağını ve rublenin zayıf kalmaya devam edeceğini bildirdi.

    Bakanlık Şubat ayında yaptığı açıklamada Rus ekonomisinin yüzde 1,9 büyüyeceğini öngörüyordu.

    Bugün yayınlan raporda 2021 yılında Rus ekonomisinin yüzde 2,8 büyüyeceği tahminine de yer verildi.

    Ekonomi Bakanı Maxim Reshetnikov yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınında ortaya çıkan durumun uzun vadeli yapısal sonuçları olacak" diye konuştu.

    Bakanlık Rus Ural petrolü için ortalama fiyatın bu yıl 31,10 dolar/varil olacağı tahmininde de bulundu. Şubat'ta petrol fiyatı 57,70 dolar/varil  olarak öngörülmüştü.

    2021 için fiyat tahmini 40 dolar/varil civarı olarak ifade edildi.

    15 mahallede giriş ve çıkışlar kapatıldıAntalya'nın Serik ilçesinde, 12 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Merkez Mahallesindeki 15 sokak karantinaya alındı. Polis ve zabıta ekipleri sokakların giriş- çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.
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