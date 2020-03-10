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    HaberlerEkonomi Haberleri Rusya OFZ tahvil ihalelerini durdurdu
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    10.03.2020 - 14:42 | | AA

    Rusya OFZ tahvil ihalelerini durdurdu

    Rusya, ülke varlıklarında bu hafta yaşanan kayıplardan kaynaklanan endişelerin etkisiyle, ruble cinsinden tahvil (OFZ) ihalelerini durdurduğunu açıkladı.

    Rusya OFZ tahvil ihalelerini durdurdu

    Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, piyasalarda durum istikrara kavuşana kadar OFZ ihalelerinin durdurulduğu belirtildi.

    OFZ ihalelerinin iptaliyle borç piyasalarındaki baskıyı hafifletmenin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, ihalelere tekrar ne zaman başlanacağına dair duyurunun ileriki tarihlerde yapılacağı kaydedildi.

    Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından Rus piyasaları haftaya yüzde 10’u aşan kayıplarla başlamıştı. 

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