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    HaberlerEkonomi Haberleri Rusya: OPEC anlaşmasında Suudi Arabistan’la görüş ayrılığımız olmadı
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    27.02.2020 - 14:08 | | AA

    Rusya: OPEC anlaşmasında Suudi Arabistan’la görüş ayrılığımız olmadı

    Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki üretim kısıntısı anlaşması nezdinde Suudi Arabistan’la iş birliğine devam etmek istediklerini belirterek, “OPEC anlaşması konusunda Suudi Arabistan’la asla görüş ayrılığımız olmadı.” dedi.

    Rusya: OPEC anlaşmasında Suudi Arabistan’la görüş ayrılığımız olmadı

    Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, OPEC anlaşmasına dair gelecek ay çeşitli toplantıların gerçekleştirileceğini anımsattı.

    Rusya’nın anlaşma kapsamında Suudi Arabistan’la iş birliği yapmaktan memnun olduğunu belirten Novak, “Bu iş birliğini, sadece OPEC anlaşması kapsamında değil, aynı zamanda iki ülke arasında olacak şekilde sürdürmek istiyoruz.” diye konuştu.

    Suudi Arabistan’la enerji alanında değerlendirilebilecek çok sayıda seçeneklerinin bulunduğunu aktaran Novak, “OPEC anlaşması konusunda Suudi Arabistan’la asla görüş ayrılığımız olmadı.” dedi.

    Novak, Rusya’nın OPEC anlaşması konusundaki yaklaşımına dair sorulan bir soruyu ise yanıtlamadı.

    Suudi Arabis'tan'ın liderliğindeki OPEC ile Rusya'nın başını çektiği diğer petrol üreticisi ülkelerin almış olduğu üretim kısıntısına ek olarak, koronavirüs salgını sonucunda küresel ekonomik yavaşlamanın petrol talebini de düşürmesi nedeniyle ek kısıntı kararı alması bekleniyordu.

    ABD merkezli The Wall Street Journal’de yer alan bir haberde, Suudi Arabistan’ın Rusya ile petrol piyasalarına yönelik yürüttüğü iş birliğini sonlandırmak istediği öne sürülmüştü.

    Rus petrol şirketlerinin temsilcileri ile Rusya enerji bakanlığı yetkilileri, bir süre önce OPEC anlaşmasını değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştirmişlerdi.

    Haber ajansı TASS'a konuşan bazı kaynaklar, Rusya'nın, üretim kesintisinin daha da artırılmasını desteklemediğini ifade etmişlerdi.

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Fitch tarafından yapılan değerlendirmelerde, koronavirüs salgını nedeniyle petrol talebinin azalabileceği ve bu durumun fiyatların düşüşünü destekleyeceği belirtilmişti.

      Bakan Akar'dan flaş İdlib açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, "Rusya ile görüşmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor" dedi. (Rus heyetle görüşmeler ile gili olarak Bakan Akar, "Bir noktaya kadar geldi olaylar. Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak. Buna göre tavrımızı ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.
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