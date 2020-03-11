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    HaberlerEkonomi Haberleri Rusya, OPEC teknik komite toplantısına katılacak
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    11.03.2020 - 11:48 | | AA

    Rusya, OPEC teknik komite toplantısına katılacak

    Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rus temsilcilerin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan teknik komitenin bu ay düzenleyeceği toplantıya katılacağını açıkladı.

    Rusya, OPEC teknik komite toplantısına katılacak

    Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile örgüte üye ülkeler arasında OPEC tüzüğü çerçevesinde yürütülen ilişkilerin devam ettiğini bildirdi.

    Küresel petrol piyasalarındaki durumu OPEC ülkeleriyle birlikte takip etmeyi sürdürdüklerini belirten Novak, "Rus temsilciler mart ayındaki teknik komite toplantısına katılacak." ifadesini kullandı.

    OPEC ve Rusya'nın da dahil olduğu OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin Viyana'daki toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmamasının ardından Brent petrolün varil fiyatı 31 dolara kadar gerilemişti.

    Novak, dün Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, ülkesinin kısa vadede günlük üretimini 250-300 bin varil, genel olarak ise 500 bin varil düzeyinde artırabileceğini belirtmiş ve petrol fiyatlarının toparlanmasının aylar alacağını kaydetmişti.

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