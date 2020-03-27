Rusya piyasalarında düşüş sürüyor

Koronavirüs salgınının artarak yayılmaya devam etmesi ve petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,4 değer kaybederek 77,8 seviyesine, avro karşısında da yüzde 0,7 düşerek 85,97'ye geriledi.

Moskova Borsası (MICEX) günün ilk yarısında yüzde 0,67 değer kaybederek 2473 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 1,6'nın üzerinde azalarak 1000 puana kadar geriledi.

Uzmanlar, ABD’de artan işsizlik rakamlarıyla Kovid -19 salgını ve Suudi Arabistan-Rusya çekişmesinin, petrol fiyatlarına aşağı yönlü baskı unsurları olarak etki gösterdiğini belirtiyor.

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son iş gününde uluslararası piyasalarda 26 dolardan işlem görüyor.