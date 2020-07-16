BİST119.2141.25EURO7.830.15USD6.860.08ALTIN397.96-0.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Rusya: Türkiye ile ilişkiler sağlam temele dayanıyor
    ABONE OL
    16.07.2020 - 15:31 | | AA

    Rusya: Türkiye ile ilişkiler sağlam temele dayanıyor

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, İnterfaks haber ajansına yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

    Rusya: Türkiye ile ilişkiler sağlam temele dayanıyor

    İki ülkenin, enerji alanında TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) gibi projeleri gerçekleştirdiğini anımsatan Gruşko, "İkili ilişkiler sağlam bir temele dayanıyor. Görüş ayrılığının olmasıyla birlikte çok uzun bir yol katettik ve büyük sonuçlar elde ettik." diye konuştu.

    Gruşko, "Türkiye ile ilişkiler duruma bağlı ittifak olarak tanımlanabilir mi?" sorusu üzerine "Siyaset, kolektif temellerin zayıflamasıyla duruma bağlı ittifaklara yönelmeye başlıyor." yanıtını verdi.

    İkili ilişkilerin geçmişe dayandığına dikkati çeken Gruşko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle stratejik ortaklığın oluşturulması konusunda ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

    "Suriye’nin geleceğine dair ortak stratejik birliğimiz var"

    İki ülkenin Orta Doğu dahil birçok konuda farklı çıkarlara sahip olduğuna işaret eden Gruşko, Rusya ve Türkiye’nin İran ile Suriye meselesi çözümünün temel prensiplerini belirleyen Astana Formatını oluşturduklarını hatırlattı.

    Gruşko, şunları kaydetti:

    "Milli pozisyonlarımızdaki nüanslar, zorluklar ve farklı değerlendirmelerle birlikte Suriye’nin geleceğine dair ortak stratejik birliğimiz var. Suriye’nin mevcut sınırlar içerisinde tek ve bölünmez bir ülke olması ve Suriyelilerin kendi kaderini kendilerinin belirlemesi konusunda hemfikiriz. Bu çok önemli. Tüm görüş ayrılıklarına rağmen anlaşmayı başarıyoruz."

    Bakırköy'de kaza! 5 araç birbirine girdi!İstanbul Bakırköy'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtarırken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    17 Temmuz BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor! BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

    17 Temmuz BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor! BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

    Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

    Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

    Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

    Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

    Türkiye yerli ve milli uyduyla kritik bir eşiği daha aşacak

    Türkiye yerli ve milli uyduyla kritik bir eşiği daha aşacak

    Sıradaki Haber