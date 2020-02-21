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    HaberlerEkonomi Haberleri Rusya ve OPEC planlanmış toplantıyı öne almayacak
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    21.02.2020 - 09:34 | | DHA

    Rusya ve OPEC planlanmış toplantıyı öne almayacak

    Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve lidrerliğini Rusya'nın yaptığı diğer petrol üeritici ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun, Mart ayına planlanan toplantıyı öne almayacağını açıkladı.

    Rusya ve OPEC planlanmış toplantıyı öne almayacak

    Novak, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel petrol üreticilerinin OPEC ve birlikte hareket eden ülkelerin Mart ayında planlanan toplantıdan önce biraraya gelmesinin artık mantıklı olmadığını anladıklarını söyledi.

    Petrol fiyatları, Covid-19 salgınının, Çin dışına daha fazla yayılmasının yakıt talebine yönelik endişe yarattığı bir ortamda gerilerken; başlıca ham petrol üreticileri piyasayı desteklemek adına üretimi azaltma konusunda erken adım atılmasına karşılar.

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun teknik komitesi, bu ayın başlarında Vuyana'da yaptığı toplantıda küresel petrol piyasasında dengeyi sağlamak için üretimde günlük 600 bin varil ek kesinti yapılmasını önerdi.

    İran Petrol Bakanı Bijan Zangeneh de daha önce yaptığı açıklamada, eğer çoğunluk tarafından kabul edilirse İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) daha fazla petrol üretim kısıntısına gitme kararını destekleyeceğini söyledi.

    OPEC+ grubu geçen Aralık ayında, üretim kısıntılarını gözden geçirmek üzere  5-6 Mart'ta Viyana'da toplanmayı kararlaştırdılar.

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