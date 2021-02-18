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18.02.2021 - 16:07 | | AA

Rusya’da halkın yüzde 6’sı uzaktan çalışıyor

Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Elena Muhtiyarova, ülkede çalışan nüfusun yüzde 6’sının uzaktan çalıştığını açıkladı.

Rusya’da halkın yüzde 6’sı uzaktan çalışıyor

Muhtiyarova, Rusya Federasyon Konseyi yetkilileri ile başkent Moskova’da gerçekleştirdiği toplantıda, ülkedeki istihdama dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’daki genel istihdamın kademeli bir şekilde toparlandığını anlatan Muhtiyarova, “Toparlanma eğiliminin devam etmesini bekliyoruz. Eylül ayında 3,7 milyon vatandaş kayıtlı işsiz durumundaydı, bu rakam bugün 2,4 milyon kişiye düştü.” dedi.

Kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılmasının ardından, uzaktan çalıştırılan insan sayısının azalmasını beklediklerini belirten Muhtiyarova, “Şu anda çalışan nüfusun yüzde 6’sı uzaktan çalışıyor. Gelecekte ise, uzaktan çalışmanın kullanımı, işverenle fiziksel etkileşimi sınırlı olan çalışanlar pahasına artacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Çalışma, Sosyal Politika ve Gazi İşleri Komitesi Üyesi Andrey İsayev, 13 Ocak’ta yaptığı açıklamada, ülkede uzaktan çalışmaya geçen kişi sayısının 2020'de 60 bin kişiden 6 milyon kişiye yükseldiğini bildirmişti. Rusya'da bugüne kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 82 bin kişi hayatını kaybetti.

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