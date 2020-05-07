Rusya'da hizmet sektörü PMI, 19 yılın en düşük seviyesinde

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, Rusya’nın nisan ayına ilişkin hizmet sektörü PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI, nisanda bir önceki aya kıyasla 24,9 puan azalarak 12,2 puana geriledi.

Böylelikle Kovid-19 salgınına yönelik uygulanan tedbirler ve düşen müşteri talebi nedeniyle endeks, Ekim 2001'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Rusya'da imalat sanayi PMI da nisanda bir önceki aya kıyasla 16,2 puan azalarak 31,3 puana gerilemişti.

Rusya Merkez Bankası, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4 ila 6 arasında küçülmesini bekliyor.