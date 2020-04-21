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    HaberlerEkonomi Haberleri Rusya'da piyasalar düşüşle açıldı
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    21.04.2020 - 10:40 | | AA

    Rusya'da piyasalar düşüşle açıldı

    Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından Rus piyasaları güne kayıplarla başladı.

    Rusya'da piyasalar düşüşle açıldı

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının artarak yayılmaya devam etmesi ve petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,7 değer kaybederek 6 Nisan'dan bu yana ilk defa 76 seviyesine çıkarken, avro karşısında da yüzde 0,5 düşerek 82,37'ye geriledi.

    Moskova Borsası (MICEX) günün ilk yarısında yüzde 1,6 değer kaybederek 2485 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 3 azalarak 1036 puana kadar geriledi.

    ABD'de Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem sözleşmelerinin süresi bugün dolarken, kontrat sahiplerinin fiziki petrol teslimatından kaçınmasıyla WTI tipi petrolün varil fiyatı, dün yüzde 300'ün üzerinde değer kaybederek eksi 37,6 dolar seviyesine kadar inmişti.

    Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 23,6 dolardan işlem görüyor.

    Korkutan uyarı: Hazır olmalıyız, geliyorlar!Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, Türkiye'de daha önce görülmeyen çeşitli böcek ve bitki türlerinin son yıllarda görülmeye başladığına dikkat çekerek, bu zararlılara karşı hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulundu.
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