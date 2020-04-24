Rusya'da piyasalar düşüşle açıldı

Koronavirüs salgınının artarak yayılmaya devam etmesi ve petrol fiyatlarında devam eden aşağı yönlü baskı nedeniyle Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,02 değer kaybederek 74,7 seviyesine, avro karşısında da yüzde 0,4 düşerek 80,3’e geriledi.

Moskova Borsası (MICEX) günün ilk yarısında yüzde 0,8 değer kaybederek 2.578 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 0,9'un üzerinde azalarak 1.086 puana kadar geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son iş gününde uluslararası piyasalarda 21,7 dolardan işlem görüyor.