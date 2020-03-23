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    HaberlerEkonomi Haberleri Rusya'da piyasalar haftaya negatif başladı
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    23.03.2020 - 10:45 | | AA

    Rusya'da piyasalar haftaya negatif başladı

    Küresel piyasalarda yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler sürerken, petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte Rus piyasaları da haftaya kayıplarla başladı.

    Rusya'da piyasalar haftaya negatif başladı

    Corona virüs salgını nedeniyle bir süredir aşağı yönlü seyreden Moskova Borsası (MICEX), petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte haftanın ilk işlem gününde yüzde 4,2 kayıpla 2.234 puana geriledi. RTS endeksi de yüzde 6,2 azalarak 866 puana kadar geriledi.

    Rus rublesi de dolar karşısında yüzde 1,6 değer kaybederek 81,2 seviyesine, avro karşısında yüzde 2 düşerek 87,1'e geriledi. Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, piyasalardaki dalgalanmalara karşı bugün 13,7 milyar ruble (yaklaşık 168 milyon dolar) karşılığı dövizin satıldığı belirtildi.

    Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 26,16 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 30,94 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 26,98 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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