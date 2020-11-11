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11.11.2020 - 16:30 |

Rusya'dan sermaye çıkışı yüzde 68 arttı

Rusya'dan sermaye çıkışı, bu yılın ilk 10 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 68,2 artarak 44,4 milyar dolara ulaştı.

Rusya'dan sermaye çıkışı yüzde 68 arttı

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkeden sermaye çıkışı bu yılın ocak-ekim döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 68,2 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi.

Bankadan yapılan açıklamada, ülkeden sermaye çıkışının ağırlıklı olarak bankacılık sektöründen kaynaklandığı belirtilerek, bankaların bu dönemde yurt dışındaki yükümlülüklerini yerine getirdikleri kaydedildi.

Rusya'dan sermaye çıkışı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 57 azalarak 26,7 milyar dolara gerilemişti.

Kimliği tespit edildi! Valilik binasında panik anlarıZonguldak'ta, valiliğe girişte HES kodu sorgulaması yapılan Fahriye D.’nin, Covid-19 hastasıyla temaslı olduğu ve karantinada kalması gerektiği anlaşıldı. Fahriye D., sağlık ekiplerince yurda götürüldü.
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