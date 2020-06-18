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    HaberlerEkonomi Haberleri Rusya'nın altın ve döviz rezervleri arttı
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    18.06.2020 - 16:28 | | Foreks

    Rusya'nın altın ve döviz rezervleri arttı

    Rusya'nın altın ve döviz rezervi bir haftada 5,6 milyar dolar artış gösterdi.

    Rusya'nın altın ve döviz rezervleri arttı

    Rusya Merkez Bankası(CBR) tarafından yapılan açıklamaya göre,  bir önceki hafta 565,2 milyar dolar olan rezervler 570,8 milyar  dolara yükseldi.

    Altın ve döviz rezervi 2019 yılı sonunda 554,4 milyar dolar  seviyesindeydi.

    Nisan ayı sonunda 566,0 milyar dolar olan rezervinin 439,9  milyar doları döviz, 126,1 milyar doları altından oluştu.

    Rusya'nın altın ve döviz rezervi 2008 Ağustos'ta 598,1 milyar dolar ile tarihi zirvesini gördü.

    Rusya'nın altın ve döviz rezervi Nisan 1999'da 10,8 milyar  dolar ile dip seviyesini gördü.

      Uzmanı uyardı! "Aşırı korku, koronavirüse davetiye çıkarır"UZMAN Psikolog Rabia Ünsaldı Köle, bağışıklık sisteminin sadece fiziksel önlemlerle değil, duygu durumlarıyla da alakalı olduğunu söyleyerek, "Aşırı korkuyor olmak bizim tehlikeli durumlar yaşamamıza sebep olur. Bağışıklığımızı kaybetme riskimiz çok fazla ve aşırı önlem almaktan ruh sağlığımızı bozuyoruz. Beden ya da ruh sağlığınız bozulursa, koronavirüse davetiye çıkarmış oluyorsunuz" dedi.
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