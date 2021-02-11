Rusya'nın en büyük altın üreticisi yenilenebilir enerjiye geçiyor

Polyus’tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin, halihazırda kömürle çalışan en büyük iki madeninde hidroelektrik kullanılması için RusHydro şirketi ile anlaşma imzalandığı belirtildi.

Böylelikle şirketin altın üretiminde büyük oranda kömür yerine yenilenebilir enerji kullanacağına işaret edilen açıklamada, "Sonuç olarak, Polyus'un üretiminde enerji ihtiyacının yüzde 90'a varan kısmı yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polyus Genel Müdürü Pavel Graçev, "İklim değişikliği küresel bir sorundur ve dünya ekonomisinin karbondan arındırılmasında üzerimize düşeni yapmak bizim için önemlidir." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük petrol ve kömür üreticilerinden Rusya, dünyanın en çok sera gazı salgılayan beşinci ülkesi konumunda bulunuyor.