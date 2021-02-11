MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Rusya'nın en büyük altın üreticisi yenilenebilir enerjiye geçiyor
ABONE OL
11.02.2021 - 18:45 | | AA

Rusya'nın en büyük altın üreticisi yenilenebilir enerjiye geçiyor

Rusya’nın en büyük altın üreticisi Polyus, altın üretimi için kömür yerine yenilenebilir enerjinin kullanılacağını bildirdi.

Rusya'nın en büyük altın üreticisi yenilenebilir enerjiye geçiyor

 

Polyus’tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin, halihazırda kömürle çalışan en büyük iki madeninde hidroelektrik kullanılması için RusHydro şirketi ile anlaşma imzalandığı belirtildi.

Böylelikle şirketin altın üretiminde büyük oranda kömür yerine yenilenebilir enerji kullanacağına işaret edilen açıklamada, "Sonuç olarak, Polyus'un üretiminde enerji ihtiyacının yüzde 90'a varan kısmı yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polyus Genel Müdürü Pavel Graçev, "İklim değişikliği küresel bir sorundur ve dünya ekonomisinin karbondan arındırılmasında üzerimize düşeni yapmak bizim için önemlidir." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük petrol ve kömür üreticilerinden Rusya, dünyanın en çok sera gazı salgılayan beşinci ülkesi konumunda bulunuyor.

İstanbul'da aranan zanlı Muğla'da yakalandıİstanbul'da cinayet ve birden fazla kişiyi silahla yaralama suçlarından 1,5 yıldır aranan şüpheli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde gözaltına alındı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haber: 11 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! Sağlık Bakanlığı güncel vaka ve ölü sayısında son durum nedir?

Son dakika haber: 11 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! Sağlık Bakanlığı güncel vaka ve ölü sayısında son durum nedir?

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Son dakika... Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika... Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı

Sıradaki Haber