Rusya'nın petrol geliri yüzde 13 azaldı

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi, ocak-mart döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5,8 azalarak 63,1 milyon tona geriledi. Söz konusu dönemde Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 13,6 azalarak 25,6 milyar dolara geriledi.
Ülkenin petrol ihracatından elde ettiği gelir geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 düşerek 121 milyar dolara gerilemişti. Petrol ve doğal gaz ihracatı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.
Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı!Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Fatma Ateş, tartıştığı acil tıp teknisyeni komşusu M.K.’nin "Ben ambulansla akşama kadar corona virüslü hasta taşıyorum. Bana da bulaşmıştır, sana da bulaştıracağım" diyerek yüzüne tükürdüğünü iddia ederken, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Yurda yerleştirilip, karantinaya alınan Ateş'in şikayetçi olduğu komşusunun test sonucu ise negatif geldi.