Rusya'nın Ulusal Refah Fonu 183,3 milyar dolara ulaştı

Rusya Maliye Bakanlığınca açıklanan verilere göre, ülkenin Ulusal Refah Fonu 1 Aralık 2020 itibarıyla bir önceki aya kıyasla yüzde 3,5 artarak 177,3 milyar dolara çıktı.

Fonun hacmi 1 Ocak itibarıyla 183,3 milyar dolara yükselirken, 2020’de yaşanan toplam artış yüzde 46’ya ulaştı.

Rusya'da Ulusal Refah Fonu, petrol ve doğal gaz ihracatından elde edilen ek gelirlerin toplandığı bir sistem olarak 2008'de kurulmuştu.

Enerji fiyatlarındaki düşüşle, hazine gelirlerinin de azalması nedeniyle fon belirli zamanlarda bütçe açığının kapatılması amacıyla kullanılıyor.