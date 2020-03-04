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    04.03.2020 - 08:32 | | Foreks

    S&P, ABD ekonomisi için büyüme tahminini düşürdü

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, hızla yayılan koronavirüs salgınının ABD ekonomisi için "kayda değer ters rüzgar" yaratacağına işaret ederek ABD için GSYH büyüme tahminini yeniden düşürdü.

    S&P, ABD ekonomisi için büyüme tahminini düşürdü

    S&P, ABD için 2020 ilk çeyrek GSYN büyüme tahminini yüzde 2,2'den yüzde 1'e yakın olarak değiştirdi.

    1'E YAKIN BEKLENİYOR

    S&P'nin ABD baş ekonomisti Beth Ann Bovina yazdığı raporda ikinci çeyrekte de büyümenin yüzde 1'e yakın olmasını beklediklerini vurguladı. Bovina, "Virüsün ne kadar süre etkili olacağını bilmiyoruz. Büyüme tahminimizi ABD ekonomisi için ters rüzgarın ikinci çeyreğe de sarkacağı ve önceki tahminlerimden daha kötü olabileceği yönündeki inancımızı temel alarak güncelledik" dedi.

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