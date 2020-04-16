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    HaberlerEkonomi Haberleri S&P covid-19 nedeniyle ABD'nin büyüme tahminini düşürdü
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    16.04.2020 - 20:13 | | AA

    S&P covid-19 nedeniyle ABD'nin büyüme tahminini düşürdü

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) yeni tip corona virüs (covid-19) salgınının etkisiyle, daha önce yüzde 1,3 küçülmesi beklenen ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 5,3 daralacağını öngördü.

    S&P covid-19 nedeniyle ABD'nin büyüme tahminini düşürdü

     

    Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik önlemler kapsamında, nüfusun yüzde 90'dan fazlası için "evde kal" çağrısında bulunulduğuna ve ülkedeki ekonomik faaliyetin durduğuna dikkat çekildi.

    Ülke ekonomisine ilişkin görünümün kötüleştiğine işaret edilen açıklamada, mart ayında yapılan tahminlere göre yüzde 1,3 küçülmesi öngörülen ABD ekonomisinin, 2020'de yüzde 5,3 daralmasının beklendiği kaydedildi.

    Açıklamada, mevcut resesyonun, ekonomik faaliyeti yüzde 11,8 azaltmasının beklendiği ve bunun 2008-2009 Küresel Finansal Kriz dönemindeki ekonomik faaliyette görülen azalmanın neredeyse 3 katı olduğu aktarıldı.

    Ülkedeki işsizlik oranının da mayısta yüzde 19'a ulaşabileceğinin belirtildiği açıklamada, ekonomik toparlanmanın kademeli olacağı ve ekonominin, yılın üçüncü çeyreğinde normale dönmesinin beklendiği ifade edildi.

    Öte yandan S&P'den yapılan bir diğer açıklamada, Kovid-19 salgınının etkisiyle küresel ekonominin bu yıl yüzde 2,4 daralmasının beklendiği bildirildi.

    Kovid-19 salgınının ekonomik etkisinin, düşünülenden daha yoğun olduğunun vurgulandığı açıklamada, küresel ekonomik büyümenin ise 2021'de yüzde 5,9 seviyesinde olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

    Açıklamada, Avro Bölgesi ekonomisinin, bu yıl yüzde 7,3 küçülmesinin beklendiği aktarıldı.

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