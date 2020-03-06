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    HaberlerEkonomi Haberleri S&P : Koronavirüs Asya- Pasifik piyasalarından 211 milyar dolar silebilir
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    06.03.2020 - 13:46 | | AA

    S&P : Koronavirüs Asya- Pasifik piyasalarından 211 milyar dolar silebilir

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), koronavirüsün (Covid–19) Asya- Pasifik piyasalarından yaklaşık 211 milyar dolar silebileceğini bildirdi.

    S&P : Koronavirüs Asya- Pasifik piyasalarından 211 milyar dolar silebilir

    S&P’den yapılan açıklamada Avustralya, Hong Kong, Singapur, Japonya, Güney Kore ve Tayland’ın bu yıl ya resesyona gireceği ya da resesyona çok yakın düşük bir büyüme göstereceği duyuruldu.

    Açıklamada ayrıca koronavirüs nedeniyle Çin’in 2020 yılı büyüme tahmininin yüzde 5,7’den 4,8’e çekildiği belirtilirken, virüsün Asya- Pasifik piyasalarından yaklaşık 211 milyar dolar silebileceğine vurgu yapıldı.

    “Covid-19 ne kadar yayılırsa Asya-Pasifik’teki ekonomiler üzerindeki ekonomik yansımalar da o kadar uzun sürecek.” ifadelerine yer verilen açıklamada oluşacak ekonomik zararın hane halkı, şirketler, bankalar ve hükümetler tarafından da üstlenileceği hatırlatıldı.

    Açıklamada, “Bazı ekonomik aktiviteler, özellikle hizmet sektöründekiler, tamamen ortadan kalkacak.” yorumuna yer verildi.

    S&P’nin açıklamasında gelişmelerden en olumsuz etkilenmesi beklenen ekonomilerin, Hong Kong, Singapur, Tayland ve Vietnam gibi turizm gelirlerinin toplam ekonomiler içerisinde önemli paya sahip olan ülkeler olduğu kaydedildi. Ayrıca bu ülkelerin ekonomilerinin elektronik ve otomotiv endüstrileri tedarik zincirinde yaşanacak aksamalara karşı da son derece hassas durumda olduğunun altı çizildi. 

     

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