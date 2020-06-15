BİST109.377-0.42EURO7.710.50USD6.840.45ALTIN375.74-0.95
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri S&P: Kovid-19, İslami finansı dönüştürme fırsatı sunuyor
    ABONE OL
    15.06.2020 - 16:52 | | AA

    S&P: Kovid-19, İslami finansı dönüştürme fırsatı sunuyor

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının İslami finansı dönüştürmek için bir fırsat sunduğunu belirterek, küresel İslami finans endüstrisinin 2020-2021 döneminde yavaş bir şekilde büyümeye devam edeceğini duyurdu.

    S&P: Kovid-19, İslami finansı dönüştürme fırsatı sunuyor

    S&P'den yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle önemli İslami finans ekonomilerinde büyük yavaşlama ve 2021'de ılımlı bir toparlanma beklendiği kaydedildi.

    Açıklamada, daha dinamik sukuk piyasasının desteğiyle 2019'da güçlü bir performans gösteren küresel İslami finans endüstrisinin 2020-2021 döneminde büyümeye yavaş bir şekilde geri döneceği aktarıldı.

    Kovid-19'un İslami finansı dönüştürmek için bir fırsat sunduğu belirtilen açıklamada, küresel İslami finans endüstrisinin uzun vadeli potansiyelini hızlandırmak için bir fırsat olduğu belirtildi.

    Açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı uygulanan tecrit önlemlerinin teknolojiyi güçlendirmenin ve atik bir sektör yaratmanın önemini gösterdiği vurgulandı.

    S&P açıklamasında, İslami finans paydaşları arasında doğru bir koordinasyonla sektörün sürdürülebilir büyüme için yeni yollar yaratabileceği kaydedildi.

    Nesli tükenmekte olan geyik böceği buluduAntalya'da sebze ve meyve komisyoncusunda çalışan Ramazan Keskin, Kumluca Toptancı halinde nesli tükenmekte olan geyik böceği buldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sınavda rahatsızlanan öğrencinin testi pozitif çıktı, salondaki 16 kişi izolasyona alındı

    Sınavda rahatsızlanan öğrencinin testi pozitif çıktı, salondaki 16 kişi izolasyona alındı

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

    Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

    Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

    Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler?

    Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler?

    Sıradaki Haber