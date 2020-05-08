S&P Türkiye’nin notunu teyit etti

S&P açıklamasında, Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun ‘B+’, uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise ‘BB-’ olarak teyit edildiği bildirildi.

Türkiye’nin kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu da ‘B’ olarak teyit edildiğinin belirtildiği açıklamada, ülkenin kredi notu görünümünün ise ‘durağan’ olduğu kaydedildi. S&P açıklamasında, döviz kurundaki oynaklığa ve Kovid-19 nedeniyle ekonomik faaliyetteki bozulmalara rağmen, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci yarısında toparlanmasının beklendiği ifade edildi.

Döviz, borsa ve altın

Öte yandan dün Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) 97 bin 799 puan ve 99 bin 273 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 0.18 düşüşle 98 bin 398 puanda kapattı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde ise dolar en düşük 7.0706 lira ve en yüksek 7.2600 lirayı gördükten sonra, 7.15 - 7.16 lira aralığında, euro ise en düşük 7.6310 lira ve en yüksek 7.8587 lirayı gördükten sonra, 7.71 - 7.72 lira aralığında hareket etti.

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0.10 artışla 391.60 liradan tamamladı. Dün kapanışta çeyrek altın 635 lira, Cumhuriyet altını 2.600 liradan satıldı.