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    HaberlerEkonomi Haberleri Sabancı Holding'den 10 ton dezenfektan bağışı
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    30.03.2020 - 10:37 | | AA

    Sabancı Holding'den 10 ton dezenfektan bağışı

    Sabancı Holding, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında 10 ton yeni nesil dezenfektanı Sağlık Bakanlığı'na bağışladı.

    Sabancı Holding'den 10 ton dezenfektan bağışı

    Yapılan bağışla, 1,5 milyon metrekarelik bir alan dezenfekte edilebilecek.

    Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen ve uygulandığı ortamda bakteri ve virüslere karşı 3 aya kadar hijyen sağlayan Antimic ürünüyle sağlık emekçilerinin iş gücü yükünün hafifletilmesi mümkün olacak.

    Geliştirme çalışmaları Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu liderliğinde, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Nanoteknoloji laboratuvarlarında yapılan Antimic, koronavirüsün de aynı familyadan geldiği SARS'a karşı etkili olduğu kanıtlanan ham maddeyle üretildi.

    Sağlık Bakanlığı tip 2 ruhsatına sahip olan Antimic'in patenti de Sabancı Üniversitesi'ne ait bulunuyor.

    İnsan sağlığını tehlikeye sokacak ağır metal ve kalıcı toksik kimyasallar içermeyen, su bazlı ve uygulandığı yüzeyde kalıcılığı olan geniş spektrumlu Antimic, yaşam alanlarında ve giysilerde oluşturduğu çok ince, camsı ve elastik koruyucu tabakası ile konforlu koruma sağlıyor. Bu örtü, bakteri ve virüslerin ortamda tutunmasını engelliyor. 

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