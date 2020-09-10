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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Sabancı’ markette yatırımını büyütüyor
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    10.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Sabancı’ markette yatırımını büyütüyor

    Fransız Carrefour, Carrefoursa’nın bedelli sermaye artırımına katılmayacak. Böylece Sabancı Holding’in şirketteki payı yüzde 50.61’den en az yüzde 59.08’e yükselecek. Buna göre, Fransız ortağın rüçhan haklarının tamamı Sabancı Holding tarafından kullanılacak ve Sabancı’nın şirketteki payı artacak.

    ‘Sabancı’ markette yatırımını büyütüyor

    Sabancı Holding tarafından önceki akşam KAP’a yapılan açıklamaya göre Fransız ortak Carrefour, sermaye artırımında yeni pay alma hakkını bedelsiz olarak Sabancı Holding’e devretti. Sabancı Holding hem kendi, hem de Carrefour’un devrettiği pay alma haklarını tümüyle kullanacak. Ayrıca diğer hissedarların almadığı payları da satın almayı taahhüt eden Sabancı Holding’in şirketteki payı böylece yüzde 50.61’den en az yüzde 59.08’e yükselecek. İki ortağın şu anda Carrefoursa’da toplam yüzde 96.63 payı bulunuyor.

    Carrefoursa 1.3 milyar lira tutarındaki geçmiş yıllar ve dönem zararının bilançoda yarattığı açığı kapatmak için geçen ay sermaye azaltımı ve eş zamanlı sermaye bedelli artırımı yapma kararı açıklamıştı. Buna göre 700 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 104.24 milyon liraya düşürülmesine ve eşzamanlı olarak çıkarılmış sermayenin 127.77 milyon liraya artırılmasına karar verildi.

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