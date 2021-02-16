Sabancı’da hedef net ‘sıfır’ emisyon

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, sürdürülebilirliği temel almayan yaklaşımların dünya ekonomisinde artık hiçbir geçerliliği bulunmadığının altını çizerek, şunları söyledi:

“Sürdürülebilirlik bizim için sadece belli aşamalarda hassasiyet gösterdiğimiz, ‘biz de varız’ dediğimiz bir konu değil. Aksine, toplumda öncü role soyunduğumuz; kendimizi gelişim için sürekli zorladığımız konulardan birisi. Sürdürülebilirliği çevresel, sosyal ve yönetişimsel olmak üzere tüm boyutlarıyla ele alırken, bu yaklaşımı baştan aşağıya topluluğumuzun her bir şirketine, her bir birimine entegre ediyoruz. Bu kapsamda vaadimizi tekrar gözden geçirme kararı aldık ve yöneticilerimizle birlikte bir çalışma yaptık. Başta Yönetim Kurulu Başkanımız Güler Sabancı olmak üzere tüm yönetim kurulumuzun destek ve onayını alarak, topluluk vaadimizi ‘Sürdürülebilir bir yaşam için, öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz’ olarak değiştirdik.”

Sabancı Topluluğu olarak bir yılda tükettikleri suyun yüzde 20’sini geri kazandıklarını, enerji ve emisyon yoğunluğunu yüzde 20 azalttıklarını kaydeden Alper, şunları söyledi:

Su tasarrufu

“Atık su miktarımızı topluluk genelinde yüzde 17 azalttık. Plastik kirliliği ile mücadeleyi amaçlayan İş Dünyası Plastik Girişimi’ne dahil olarak ilk imza atanlardan biri olduk. Ancak Türkiye ve dünya geneli diye baktığımızda sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak ve özellikle de iklim krizini engellemek için gerekli pek çok yöntem ve teknoloji bugün hâlâ yaygın değil. Sabancı Topluluğu olarak, birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyoruz. Bazı sektörlerde çok hızlı gelişme kaydederken bazılarında güçlüklerle karşılaşacağımızın bilincindeyiz. Niyetimiz tüm AR-GE ve inovasyon gücümüzü kullanarak sınırlarımızı zorlamak ve gitmek istediğimiz yere mümkün olan en hızlı şekilde ulaşmak.”

‘Kritik eşik’

Cenk Alper, “En geç, kritik eşik olan 2050’de, ‘net sıfır emisyon’ da dahil tüm hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Bu konuda yol almaya başladıkça, bugün imkânsız gibi gözüken çoğu hedef için, ufuk çizgisi daha da görünür olacak. Yeter ki iş dünyası olarak var gücümüzle yola koyulalım” dedi.