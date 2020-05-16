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    HaberlerEkonomi Haberleri Sabancı’dan market çalışanlarına tebrik
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    16.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sabancı’dan market çalışanlarına tebrik

    Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ile birlikte kamu görevi bilinciyle görev yapan CarrefourSA çalışanlarını ziyaret edip, tebrik etti.

    Sabancı’dan market çalışanlarına tebrik

    CarrefourSA’dan yapılan açıklamaya göre, Güler Sabancı, henüz müşteri girişi başlamadan önce marketin hazırlık sürecinde ziyaretini gerçekleştirdi ve CarrefourSA çalışanları ile sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sohbet etti.

    CarrefourSA marketlerinde hijyen kurallarının istisnasız uygulandığını ve gıda güvenliğine büyük önem verildiğini bildiren Güler Sabancı, çalışanlara, “Ülkemiz adına sizlere teşekkür ediyor ve sizlerle gurur duyuyoruz bu dönemde hepiniz tarih yazdınız” dedi. Sabancı, şu değerlendirmelerde bulundu:

    “Yerli üreticiyi desteklemek, yerel tohum kullanımını yaygınlaştırmak, yüzde 100 yerli ve milli tarım ürünlerini reyonlarda müşteriler ile buluşturmak çok önemli. CarrefourSA markamız ile e-ticaret operasyonumuzu güçlendiriyor, kapasitemizi artırıyoruz. CRM altyapımızın gücü sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz ediyor onlara uygun ürün ve hizmetler sunuyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemi hep birlikte yeneceğiz.”

    Sabancı ziyarette çalışanların, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Ramazan Bayramını da kutladı.

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