Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs’a hazırlanıyor

Kovid-19 salgınının etkilerini dünyada en ağır yaşayan sektörlerden birinin sivil havacılık olduğunu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki tüm yolculu uçuş operasyonlarına 28 Mart 2020’de ara verdiklerini hatırlatan Göral, bu süreçte İSG olarak bir yandan tesislerinin bakımlarını gerçekleştirirken diğer taraftan da tekrar faaliyete başlayacakları tarihe yönelik hazırlıklarına ara vermeden devam ettiklerini anlattı.



Hazırlıklarının merkezinde sosyal mesafenin sağlanması ve hijyen geldiğini vurgulayan Göral, İSG olarak yakında yürürlüğe girecek olan Havalimanı Pandemi Sertifikası için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi.



Kabin valizi yok



Havacılıkta yeni bir düzene geçildiğini belirten Göral, şunları kaydetti:

“Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından getirilen yeni kurallara göre, terminal binası içine maskesiz hiçbir yolcu alınmayacak. Ayrıca yolcu yakınları terminale kesinlikle giriş yapamayacak. Uçağa ise sadece bebek bakım malzemeleri, laptop ve kadın el çantaları alınabilecek. Ayrıca 100 mililitre sıvı kısıtlaması devam ederken alkol oranı yüksek olan kolonya, dezenfektan gibi sıvıların 100 mililitre altında olması kaydıyla uçağa alınmasına izin verilecek.”



Test de gündemde



Göral, yeni dönemde yolcuların bekleme alanlarındaki oturma gruplarında, check-in işlemleri esnasında, uçağa binişlerinde ve yiyecek içecek alanlarında sosyal mesafe kurallarına göre hareket edeceklerinin altını çizdi.

Göral, “Yolcuların ve personelin kullanımındaki tüm temas noktalarında el dezenfektanları konumlandırılacak, ayrıca terminale gelen yolcu veya personelin giriş kapılarında termal kameralar ile ateş ölçümleri yapılacak” dedi.



Göral, tüm bu tedbirlerle birlikte dünyada bazı örneklerini gördükleri uçuş öncesi hızlı tanı kitlerinin kullanılmasının da Sağlık Bakanlığı veya kural koyucu diğer uluslararası kurumların liderliğinde söz konusu olabileceğini belirtti.



‘Online işlemleri tercih edin’



Yolculara bu süreçte online işlemleri daha fazla kullanmalarını öneren Göral, şöyle dedi:

“Online check-in yaptıktan sonra telefonunuza gelecek bir QR kod ile hiçbir evrak belge alışverişi yapmadan seyahatinize başlayabilir, böylece hem kendiniz hem de çevrenizdeki insanlar için daha güvenli bir ortam yaratmış olabilirsiniz.”