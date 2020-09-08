BİST1.0970.00EURO8.820.11USD7.460.09ALTIN462.13-0.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Sabiha Gökçen’de %48 yolcu artışı yaşandı
    ABONE OL
    08.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sabiha Gökçen’de %48 yolcu artışı yaşandı

    İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, ağustos ayına ilişkin yolcu ve uçak sayıları verisini açıkladı. Buna göre ağustosta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 1 milyon 813 bin yolcu seyahat ederken, bu sayı temmuz ayında oranla yüzde 48 oranında artış gösterdi.

    Sabiha Gökçen’de %48 yolcu artışı yaşandı

    Ağustos ayı yolcu sayısı pandemi nedeniyle geçen yılın aynı ayındaki rakamın ise yüzde 47 gerisinde kaldı. Öte yandan yine ağustosta Sabiha Gökçen´den toplam 13 bin 321 yurt içi ve yurt dışı uçuş gerçekleşti. Buna göre temmuzda 9 bin 319 olarak gerçekleşen uçuş sayısı, ağustosta yüzde 32 oranında artış göstermiş oldu.

    Buna göre 2020’nin ilk 8 ayında Sabiha Gökçen’den uçan toplam yolcu sayısı 10.6 milyon olarak gerçekleşti.

     

    Ankara'da otomobil elektrik direğine çarptıAnkara'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kaza yapan alkollü sürücü kayıplara karıştı

    Kaza yapan alkollü sürücü kayıplara karıştı

    Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

    Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

    Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

    Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

    Adana'da hareketli gece! Polis 30 boş kovan buldu

    Adana'da hareketli gece! Polis 30 boş kovan buldu

    Sıradaki Haber