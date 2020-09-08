Sabiha Gökçen’de %48 yolcu artışı yaşandı

Ağustos ayı yolcu sayısı pandemi nedeniyle geçen yılın aynı ayındaki rakamın ise yüzde 47 gerisinde kaldı. Öte yandan yine ağustosta Sabiha Gökçen´den toplam 13 bin 321 yurt içi ve yurt dışı uçuş gerçekleşti. Buna göre temmuzda 9 bin 319 olarak gerçekleşen uçuş sayısı, ağustosta yüzde 32 oranında artış göstermiş oldu.

Buna göre 2020’nin ilk 8 ayında Sabiha Gökçen’den uçan toplam yolcu sayısı 10.6 milyon olarak gerçekleşti.